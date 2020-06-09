Китай внедряет цифровую валюту взамен доллару

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9 июня 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Пока мир отходит от последствий пандемии, Китай тестирует собственную цифровую валюту. Она в перспективе может потеснить долларовые операции. В условиях противостояния Вашингтона и Пекина новая валюта позволила бы проводить взаиморасчёты, не опасаясь американских санкций.



Народный банк Китая уже подготовил цифровой продукт к использованию. Официальная дата запуска назначена на конец этого года.



Китай имеет огромные рычаги расширения своего влияния на мировые финансовые рынки. Ведение бизнеса с КНР в ближайшие годы не будет ориентировано на финансовую систему, созданную американцами.



Внедрение цифрового юаня станет новым рубежом противостояния с США. Это теоретически позволит Ирану и другим государствами избежать американских санкций и переводить деньги без участия США.



Наличие цифровых денег также сократит затраты на производство, транспортировку и хранение наличных средств. Денежно-кредитная политика будет модернизирована, а теневая экономика уменьшит свои масштабы.



Финансовые аналитики считают, что цифровой юань пошатнёт позиции доллара, однако это произойдёт не в ближайшее время. К новой валюте нужно будет привыкнуть. Пока крупные компании производят практически все финансовые операции в американских долларах, так как это наиболее удобная валюта.



