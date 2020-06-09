Американист: после гибели Джорджа Флойда на поверхность вышли все «болячки» США

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9 июня 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

участники акции протеста в США, John Lamparski/Keystone Press Agency

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев во вторник, 9 июня, прокомментировал ситуацию с наездом главаря "Ку-клукс-клана" на протестующих против жестокости полицейских в стране.

Ранее власти округа Энрико в штате Виргиния задержали главаря праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" Гарри Роджерса за то, что он въехал в группу митингующих, вследствие чего пострадал один человек.

В отношении 36-летнего мужчины проводится расследование, ему предъявлены обвинения в предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества, а также нападении. Кроме того, его могут обвинить в совершении преступления на почве ненависти.

Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что после резонансного происшествия с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции на поверхность вышли все "болячки" и проблемы американского общества, которые обычно можно решить мирным путем. Эксперт подчеркнул, что, в частности, в США по-прежнему существуют остатки "белого расизма".