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Премьер-министр Армении сообщил о кадровых перестановках среди глав силовых ведомств

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Премьер-министр Армении сообщил о кадровых перестановках среди глав силовых ведомств
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предстоящей смене глав Генштаба Вооруженных сил, Службы национальной безопасности и полиции.

Согласно заявлению Пашиняна, действующий начальник Генштаба Вооруженных сил Артак Давтян, директор СНБ Эдуард Мартиросян и глава полиции Арман Саркисян покинут занимаемые должности.

В свою очередь, генерал-лейтенант Оник Гаспарян будет назначен на должность начальника Генштаба ВС, полковник Аргишти Кярамян займет пост директора Службы национальной безопасности, а полковник Ваге Казарян станет начальником полиции.

Сообщается, что отставки связывают с недовольством премьера действиями силовиков по обеспечению карантинных мер. Что касается Артака Давтяна, то поводом к снятию с поста стала свадьба его сына, которая проводилась в условиях режима ЧС.

Решения вступят в силу после соответствующих указов президента Армении Армена Саркисяна.

ДВа

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