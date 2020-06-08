Маразмы недели: блогер-паразит Навальный, «не боимся России - за 6 лет отбоялись» и легенды украинского паноптикума

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Приз за идиотизм с огромным отрывом от остальных (включая украинских собратьев по разуму) на прошлой неделе получил российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, оскорбивший за участие в агитационном ролике по случаю предстоящего голосования по поправкам к Конституции Россииветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерия.Навальный выложил видеозапись в сеть, подписав её следующим образом: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Твиттер Алексея Навального

Реакция общественности по отношению к праздно шатающемуся по просторам интернета и периодически изрыгающему всяческую ересь Алексею Навальному не заставила долго ждать: политического бездельника и тунеядца не пнул ногой разве что ленивый.

«Навальный всегда находится в состоянии войны, но обычно враги, на которых он натравливает своих хомячков, находятся внутри тусовки. А тут вдруг жертвами травли оказались самые бесспорные люди, которых уважает и ценит все общество… Он их назвал «холуями и предателями» - это факт. С фактом спорить труднее, чем с подозрением, а игнорировать факт - это уже сознательный выбор. Сторонники Навального этот выбор делают: они выбирают Навального, берут на себя ответственность за оскорбление заслуженных людей, в итоге ещё сильнее отгораживаются от общества и превращаются в секту профессиональных хамов, противостоящих всему остальному народу», - отмечает Т-канал «Бойлерная».

Итого, существующий на западные гранты Навальный оскорбил ветерана, который ушёл на фронт совсем юным и командовавшим партизанским отрядом, а также всемирно известного врача. Ситуация для блогера всесторонне проигрышная. Хотя, как показывает практика последних лет, с этого «карманного» оппозиционера - как с гуся вода: пожурили - отпустили, после чего Навальный, как ни в чём не бывало, продолжает паразитировать.

Алексей Навальный

Члены ветеранских и патриотических организаций создали петицию на имя генпрокурора России Игоря Краснова, в которой требуют привлечь Алексея Навального к ответственности за оскорбление ветерана.

«Мы считаем, что это не только возмутительно, но и недопустимо. Поэтому мы требуем, чтобы Навального привлекли к ответственности по данному инциденту. Ветераны - настоящие герои, люди, жертвовавшие своими жизнями для того, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Они заслужили уважения и почтения, а любые оскорбления их чести необходимо пресекать на корню», - сказано в петиции.

Как говорится, поживём - увидим. Впрочем, что-то подсказывает: «шалунишка» в очередной раз избежит наказания. Увы, но такова природа современного политического бытия: персонажи, подобные Навальному, зачастую используются на «русском поле экспериментов» в интересах действующей власти, поэтому вариант «этот Навальныйзакончился, заносите нового» в ближайшей перспективе не предвидится.

…А мы тем временем возвращаемся к Украине, которая в нашем антирейтинге традиционно занимает почётное место в рубрике «Санитаров вызывали?» К слову, если блогерНавальный постоянно находится в состоянии войны по причине того, что это - его работа, за которую ему платят немалые деньги, то находящаяся который год «в состоянии войны» с Россией Украина тоже ориентирована исключительно на заработок. В этом смысле «навальнята» предельно схожи со своими вышиваночными «собратьями по разуму»: бороться с ветряными мельницами, получая за это бонусы из определённой кормушки, можно любыми способами. Лишь бы платили.

О том, что Россия до сих пор так и не явилась на войну с Украиной, знает весь мир, включая саму Украину. Но, несмотря на неявку противника, то есть, его отсутствие, патриоты умудряются с ним воевать, регулярно озвучивая бредовые заявления.

«Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу «красную линию»: суверенный контроль над границей. И взамен мы готовы вести переговоры об особом статусе донбасских регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

« Мы не боимся! Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись! Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу », - подчеркнул вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Дмитрий Кулеба и Алексей Резников

«Вооружённые силы Украины не стреляют по домам гражданского населения и объектам гражданской инфраструктуры, и они никогда не используют гражданских лиц в качестве «живого щита» в отличие от российской стороны», - постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

«Россия - это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил. Это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Это совершенно естественная вещь. Мы также должны понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, - 100%», - секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Евгений Цымбалюк и Алексей Данилов

Казалось бы: это перебор с количеством идиотов на один квадратный метр. Но нет: мы процитировали лишь незначительную часть представителей «проевропейской» нации, которые, будучи абсолютно неадекватными, находятся на руководящих должностях. Крым и Донбасс в этом контексте стали лакмусовой бумажкой, позволившей определить энное количество психически неполноценных людей, и оголённым проводом, брошенным в мутное болото украинской государственности.

Желание вернуть российский Крым прочно засело в черепных коробках тех, кто, к слову, отчётливо понимает, что это априори невозможно. Но создавать видимость работы нужно, поскольку она, во-первых, оплачиваемая, а, во-вторых, ориентирована на поддержку патриотического оптимизма у уже порядком уставших от «несбывшихся мечт» майданных бродяг.

Поэтому в риторику «возвращенцев» внесён некий таинственный и загадочный смысл. Так, постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич на днях заявил, что часть стратегии по возвращению полуострова будет засекречена. Что касается открытой части, то она видима, и патриотически настроенные граждане могут наблюдать за происходящим, как говорится, онлайн. Например, за водной блокадой полуострова, которая для Украины почему-то до сих пор считается успешной, и которую в самом Крыму упорно не замечают.

Антон Кориневич

Для пущей важности представитель Зеленского в несуществующей АРК озвучил очередную то ли страшилку, то ли хотелку о том, что НАТОвские корабли должны проводить мониторинг ситуации в Керченском проливе. Во-первых, Керченский пролив контролируется Россией. Во-вторых, в НАТО, в отличие от Киева, знают, что всё ещё действует Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому военные корабли третьих стран могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из сторон по её приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной. И Киев из этого соглашения не вышел. Таким образом, помимо того, что Керченский пролив абсолютно законно контролируется РФ, упомянутое соглашение обязывает украинскую сторону согласовывать с Россией визиты кораблей НАТО в украинские порты на Азовском море. Удивляет, что «постпред» Кориневич об этом ничего не знает. К слову, его предшественник на этой фейковой должности Борис Бабин также не ориентировался в происходящем. Впрочем, он не ориентируется и сейчас, поскольку призывает повысить обороноспособность регионов, приближённых к Крыму, так как «Россия в любой момент может начать масштабное наступление на Украину, чтобы захватить южные регионы и соединить Крым с материком».

Борис Бабин

«Возможность широкомасштабных вооружённых провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянска присутствует в проектах государства-агрессора. Они этого не скрывают, это часть их обычной боевой подготовки, они для этого тренируются. Это ведь для нас наступил «мир» и «война закончилась», а они с нами по-прежнему воюют, тратят для этого огромные силы и средства», - заявил Борис Бабин.

Командующий ООС Украины Сергей Наев тот час же отрапортовал о мерах, которые, оказывается, уже предприняты во избежание очередного вторжения РФ с целью получить контроль над Северо-Крымским каналом.

«Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории. Все эти объекты мы усилили: и охрану, и оборону, также проводим определённые контрдиверсионные и контртеррористические меры.Задействованы не только военные, но и СБУ, Нацгвардия, разведка и полиция», - отметил Наев, подчеркнув, что «в конце лета будут проведены широкомасштабные учения, легенда которых -отражение российского вторжения и переход в контрнаступление».

Сергей Наев

Стоит подчеркнуть, что уроженец Винницкой области Сергей Наев в 1987 году закончил Суворовское военное училище в Твери, а высшее образование получил вМосковском высшем общевойсковом командном орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённом училище (МВОКУ). В своё время Сергей Наев служил в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа. Его старший брат Юрий Наев - бывший кадровый военный, проживающий в России, а младший - Максим Наев - работает в Крымском отделении Пенсионного фонда РФ.

Что же касается «отражения российского вторжения и переход в контрнаступление», то по этой легенде Украина живёт уже седьмой год. Это что-то типа национальной забавы: ежедневно со всех утюгов вещать о войне с Россией, при этом постоянно заявляя о возможном её вторжении на территорию Украины. Впрочем, логики в действиях украинского руководства мы уже давно не ищем: глупо искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет. Остаётся лишь наблюдать за деградацией, которая, в отличие от чёрной кошки в тёмной комнате, более чем очевидна и ощутима.