Из зала суда: литовского антифашиста обвинят в шпионаже

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8 июня 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото: соцсети

Сегодня, 8 июня, в Шауляе продолжился суд над литовским антифашистом Альгирдасом Палецкисом. Его литовские власти обвиняют в шпионаже в пользу России.

В чем же суть дела?

Оппозиционный общественный деятель Альгирдас Палецкис был арестован в октябре 2018 года. За что? За «шпионаж» в пользу России (статья 119 УК ЛР 2 часть – «шпионаж»). Данный литовский закон гласит: «Тот, кто выполнял задание чужого государства, для чего захватил, купил или другими способами собирал информацию, которая составляет тайну литовского государства, или интересующую разведку другого государства информацию». Срок за такое преступление по законам Литовской Республики от 3 до 15 лет.

В чем же «вина» общественного деятеля Альгирдаса Палецкиса?

Видимо в том, что он решил написать книгу о событиях 13 января 1991 года. Естественно, что вел свое расследование о данных событиях: брал интервью у участников событий, общался с политиками из России, политологами, побывал в Крыму.

Это ВСЕ, что вменили Альгирдасу литовские власти?

Разумеется, своей вины общественный деятель в суде не признал! Более того, он отверг все обвинения. Но суд в октябре 2018 года решил иначе: Палецкис провел за решеткой полтора года. 6 апреля сего года под давлением общественности суд сменил «гнев на милость» - Палецкис был отпущен под домашний арест. Но процесс продолжается…

Итак, что сегодня, 8 июня, решил суд?

До сегодняшнего дня Палецкис находился дома с браслетом на ноге, и мог выходить только по специальному разрешению. Исключительно для участия в судебных заседаниях. Сегодня окружным судом Шауляя данная мера пресечения смягчена: общественный деятель должен находиться у себя дома с 17 часов вечера до 7 часов утра. В дневное время он может спокойно передвигаться по городу.

Комментарии специально для «Аргументы Недели» общественного деятеля, главы «Союза русских Литвы» Вячеслава Титова: «Я думаю, что, видимо, здравый смысл начинает «посещать» головы политиков Литвы. Судей. Это хорошая новость. Ну, что можно предъявить Палецкису? Сфабриковать дело можно. Что и происходило. Человека довели до полного истощения за эти полтора года. До физического и психологического истощения. Происходят ужасные вещи: отсутствие доказательной базы, а человек за решеткой. Как это может быть в демократической стране? Сегодня есть и еще одна отличная новость: общественному деятелю Клайпеды Алексею Грейчусу тоже изменили меру пресечения после трех месяцев тюрьмы и выпустили на свободу. Следствие, конечно, идет, но это уже хорошо. Мне бы хотелось, чтобы все эти «дела» сегодня же были «сожжены» и к людям не было претензий! Моя мечта и желание!»

В ближайшем номере интервью о процессе над г-н Палецкисом с главой «Русского Союза Латвии» Татьяной Аркадьевной Жданок.