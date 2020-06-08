Гора Крестов: вера в удачу

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8 июня 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: Татьяна Тимука

Гора Крестов расположена в 12 километрах от небольшого литовского города Шауляй. Это место хорошо известно не только в Прибалтике, но и далеко за ее пределами.

Чем знаменита гора Крестов?

Люди из ближнего и дальнего зарубежья приезжают сюда за… чудом. Как рассказывают местные жители, данное место святое, имеет целебную силу. Возможно… В 1993 году свое распятие на горе Крестов оставил сам Папа Римский Иоанн Павел Второй, а из-за своей уникальности гора попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Как любое свято место гора Крестов имеет несколько легенд. Но старожилы придерживаются такой «версии»: Дева Мария с младенцем Иисусом однажды появилась на этом месте и сказала: Крест – символ стойкости. Трудные времена настают. Ставьте кресты на горе, а я буду вашей заступницей». С тех пор и появляются все новые и новые кресты.

А в 1923 году гора Крестов была признана католической святыней. Вполне официально!

Кто и зачем едет на гору Крестов?

У каждого человека есть свои желания, беды, радости. Говорят, если пройдешься по горе, поставишь крест и попросишь Богоматерь о помощи, то она непременно придет. Иные туристы приезжают просто посмотреть… с верой в душе, что непременно, после посещения горы Крестов, все наладится в жизни.

Гора Крестов – не место упокоения, а место веры и чудес. Любой человек может поставить крест на горе и совсем необязательно по трагическому случаю. Нет! Многие люди устанавливают кресты (или крестики) в благодарность или как символ счастливой жизни.

Я думаю, что тут дело не только в вере, но и в удивительной энергетике. Благословенное место!

Проезжая мимо горы Крестов, конечно, я остановилась. Зачем? За чудом! Мыслей было много… Но, чтобы «не разбрасываться» желаниями я решила, что поставлю крест на удачу от всей нашей редакции. Поставила!

Теперь на этом святом месте есть и крестик «Аргументы Недели». И Бог нам в помощь!