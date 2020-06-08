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В мире создан антикитайский межпарламентский союз

Дилетанты не понимают, какие могут наступить последствия за принимаемые против Китая решения

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

В мире создан антикитайский межпарламентский союз

Законодатели Европейского Союза, США и ещё семи государств создали коалицию для противодействия Китаю. Главной задачей союза является защита международного права, честной торговли, которые якобы нарушает Пекин.

Государства антикитайского союза обвиняют КНР в скрытии масштабов заражения коронавирусом, нарушении суверенитета Гонконга, применении технологий Huawei в шпионских целях против западных социальных сетей.

Официальный Лондон заявил, что передача бывшей колонии под управление КНР производилось с учётом соблюдения прав жителей. Однако Пекин сводит все гарантии на "нет".

Тон пропагандисткой кампании против Китая задаёт государственный секретарь США Майкл Помпео.  В Палате представителей Конгресса США считают китайскую политику угрозой суверенитету американского государства.

Китай для Европы напротив является стратегическим партнёром. Востоковеды считают, что в антикитайском межпарламентском союзе сидят дилетанты и демагоги. Они не понимают, какие могут наступить последствия за принимаемые против Китая решения.

ПВ

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