Начался последний этап демонтажа лесов вокруг частично сгоревшего в Париже Нотр-Дама

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8 июня 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: France Info

Нотр-Дам, Panoramic/Keystone Press Agency

В понедельник, 8 июня, начался последний этап демонтажа строительных лесов, установленных вокруг собора Парижской богоматери до пожара в апреле 2019 года и сильно пострадавших в ходе возгорания.

Подчеркивается, что леса, которые оплавились во время сильнейшего пожара, уничтожившего часть собора, изначально были "настоящей головоломкой". Они состоят из 40 тысяч деталей, общий вес которых достигает 200 тонн. Чтобы не допустить разрушения и произвести демонтаж конструкции, специалисты установили вторые леса.

На новом этапе работ участие в разборе будут принимать две команды, каждая из которых состоит из пяти промышленных альпинистов. Вероятно, они будут работать все лето. Только после ликвидации лесов можно будет сказать, что Нотр-Дам спасен, заявил настоятель собора Патрик Шове.