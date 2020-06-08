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Северная Корея назвала Южную «дрожащей от страха собакой»

, 11:51 [ «Аргументы Недели», ]

Северная Корея назвала Южную «дрожащей от страха собакой»
Ким Ё Чжон, фото: соцсети

Младшая сестра вождя Северной Кореи Ким Ё Чжон отметилась тремя жесткими внешнеполитическими заявлениями. Об этом на своей страничке в Facebook сообщает журналист Василий Головнин.

От имени сестры лидера Северной Кореи опубликовано уже несколько важнейших заявлений - одно по США, два направлены в адрес Южной Кореи.

В марте Ким Ё Чжон назвала Сеул «дрожащей от страха собакой» в ответ на его невзрачные протесты по поводу того, что Пхеньян зачастил с пусками баллистических ракет. В настоящее время КНДР начинает новую эскалацию в связи с намерениями организаций перебежчиков на Юг возобновить запуски на Север воздушных шаров с агитационными листовками. К каждой из них прикрепляется банкнота в один доллар, видимо, чтобы бумажка не осталась незамеченной. Листовки, как полагают, содержат немало интересной информации про вождя КНДР и его семью.

В направленном в ответ заявлении Ким Ё Чжон говорится, что «вонючие отбросы» доходят до того, что пытаются «замазать имя Великого и Почитаемого. Если вы закроете на это глаза - пеняйте на себя». Вслед за этим КНДР пригрозила закрыть пункт связи между двумя частями Кореи.

Президент Южной Кореи Мун находится в некотором затруднении. Его ставка на все более крепкие дружеские отношения с северными братьями не работает. При этом Мун, являясь левым националистом, не любит американцев. Правые СМИ обвиняют президента в глупости и трусости, а северная девушка Ким Ё Чжон продолжает держать его в напряжении.

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