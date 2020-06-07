Будущее Латвии: как резвятся детки политиков

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7 июня 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Илзе Винькеле, фото: соцсети

Буквально на днях министр здравоохранения Латвии рассуждала о том, что легализация марихуаны в стране состоится. Это лишь вопрос времени. На вопрос о том, пробовала ли сама г-жа министр «травку», Илзе Винькеле ответила: «Сейчас это нелегально. Таков мой ответ!»

Но латвийцы – народ дотошный: «выкопали» видео, где сын г-жи министра Екаб «попал» в скандальную ситуацию… Портал Pietiek.com опубликовал видео, где Екаб Винькелис, как будто находится «под кайфом», матерится, кричит и поет песни. Естественно, все это происходит на улице.

Г-жа Винькеле является членом партии «Единства», которая обладает определенной властью в Латвии. Понятно, что соратники не желали, чтобы данное видео находилось в социальных сетях! Пиарщикам партии была дана команда «фас», чтобы «умыкнуть» данную «красоту». Увы, не получилось! «Шедевр» ушел в народ.

Латвийские журналисты задали вопрос министру о том, почему ее партия так хотела удалить видео? Г-жа Винькеле ответила: «Я не знаю о чем вы говорите?»

Как отреагировали ПРОСТЫЕ латвийцы на данное видео?

М.П. «А вы не знали? Все патриоты такие! На словах, увы, одно, а на деле – другое. У них только русские дети «плохо» воспитаны».

Андрей: «Будущее Латвии в «надежных руках»»

Виктор: «Просто ясно обрисовывается «крыша» доходного бизнеса «папы Сороса». Заняться нечем!»

Анна: «И такие д... сидят в правительстве? А ведь она и сына своего пристроит. Вот ужас!»

Андис: «Точка отсчета таких – золотой телец. Все продается и все покупается. Разуйте глаза, когда голосовать за таких пойдете. В своей семье – трендец, а она законы принимает. В любой бы адекватной стране вот «такое» бы ушло в отставку. Нет! Намертво Винькеле зубами вцепилась в кресло! Понятно, почему марихуану легализовать собралась. Под себя законы пишет. Вон из правительства!»

Нет сомнений, что будущее Латвии в «надежных руках»…