В Эстонии медбрат застрелил двух человек

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7 июня 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото: соцсети

В субботу, 6 июня, поздним вечером в Эстонии 32-летний мужчина открыл стрельбу по незнакомым людям. Убиты два человека. Среди пострадавших есть малолетние дети.

Расстрел произошел вблизи местечка Лихула, на заправочной станции. Все началось, что 32-летний эстонец стал участником ДТП, но скрылся на автомобиле «Subaru» с место происшествия. Его стал преследовать мотоциклист, в которого выстрелил подозреваемый. Мотоциклист умер на месте. Затем эстонец открыл огонь по автомобилю, в котором находилось пять человек: мужчина, женщина и трое детей. Женщину преступник застрелил на глазах у ее детей. Двое ребятишек пострадали.

Полиция Эстонии работала четко: через два часа преступник был задержан. По сведеньям правоохранительных органов, подозреваемый стрелял в полицейского, но попал в шлем.

Что известно о предполагаемом преступнике?

Он работает медбратом и преподает в высшей медицинской школе. Имел отношение к Кайтселийту (эстонская добровольная вооруженная организация, являющаяся частью Национальных сил страны-пр. «АН»). У стрелка есть действующая лицензия на оружие.

Это не первое правонарушение эстонца: в 2008 году он был признан виновным в тяжком нарушении общественного порядка. Есть информация, что он уже стрелял по жилым окнам, но без жертв. За это в 2008 году он должен был заплатить штраф в размере 14 800 крон.

Но в 2012 году стрелок был награжден знаком отличия «Молодые орлы».

Есть информация, что «орел» начал свою карьеру на скорой помощи Эстонии.

Что еще удалось узнать балтийскому бюро «Аргументы Недели»?

Из неофициального источника стало ясно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После расстрела людей он скрывался в лесу. Известно, что леса в местечке Лихула были оцеплены. Стрелок сопротивлялся: произошла перестрелка с полицейскими, но сдался он спокойно. Все это произошло за несколько минут до наступления 7 июня.