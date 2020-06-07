У олимпийской чемпионки Кастер Семени и ее жены родился ребенок

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7 июня 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Британское издание Daily Sun сообщило, что в знаменитой однополой южноафриканской семье появился ребенок. Ее коллега по сборной Виктория Рассебоя несколько месяцев назад родила девочку Ору.

Обладающая мужеподобной внешностью Кастер Семени - олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Руководство Международной федерации легкой атлетики (WA) к прошлому летнему сезону постановило, что Кастер выходить на дорожку на дистанциях от 400 до 1500 м нельзя, посчитав, что, по сути, она обладает природным допингом. WA предлагает принимать гормональные препараты, которые снизят уровень тестостерона до стандартных женских 5 нмоль/л.

Кастер считает действия WA дискриминацией, но из-за выдвинутых федерацией условий, ей пришлось пропустить чемпионат мира в Дохе осенью прошлого года, где золотой результат был показан со смешным для Семени временем 1.58,04. Ее прошлое достижение - 1.54,25.

В марте брутальная легкоатлетка объявила, что пока на 800 м ей нормально соревноваться не позволяют, она попытает счастья на Олимпийских играх в Токио на 200 м. На этой дистанции сейчас можно соревноваться с любым тестостероном.

Тем временем, судя по фотографиям в соцсетях, Семеня и ее жена - счастливы рождению дочки. Отец ребенка неизвестен.