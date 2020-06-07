Победа, но ещё не стопроцентная. Коронавирус почти отступил из Португалии

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7 июня 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

«Вторая испанка» начинает поспешно уходить, тем самым вызывая несравненную радость у жителей Португалии.

К счастью, в этой стране обошлось без повторения испанского и итальянского сценариев. Коронавирус «прошёлся» по множеству людей, но большую жатву он так и не собрал. Умирали в основном только очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого имелись побочные заболевания. Большая часть заболевших переносила вирус легко. Они чувствовали недомогание, слабость и испытывали сильный кашель, но к ИВЛ их никто не подключал. В тяжёлом положении оказывались в основном люди с уже нездоровыми лёгкими.

На сегодня в Португалии 34 350 заражённых новой коронавирусной инфекцией. 1474 пациента так и не смогли справиться с ситуацией и погибли. 20 807 человек успешно исцелились от «ковида». Они чувствуют себя спокойно и хорошо, стараясь забыть все дни, когда их организм охватывала таинственная зараза. На данный момент в Португалии почти не наблюдается больных, подключённых к аппаратам ИВЛ. Выздоровление пациентов идёт стремительными темпами. Правительство страны уже инициировало снятие ограничений и готовится принимать туристов на своей территории. В скором времени эта страна оправится окончательно.