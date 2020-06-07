Напряженность в отношениях США и других членов НАТО усиливается

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7 июня 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский ]

фото: соцсети

Одобренное президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Марком Эспером сокращение американских войск в Германии до 25 тыс. человек, подверглось критике со стороны Демократов и союзников Вашингтона по НАТО.

Многие политики в Берлине высказали свое беспокойство по этому поводу. Американское издание New York Times назвало данное решение подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что часть выводимых из Германии войск должна непременно быть переведена в Польшу. При этом он в привычном для НАТО духе разглагольствовал об агрессивности России и не преминул заявить, что перемещение американских войск на восток необходимо совершить в целях сдерживания Москвы.

В планах военного ведомства США - вывести из Германии до осени текущего года 9 500 своих военнослужащих. Пока не ясно, куда будут направленны эти войска. Не исключена их передислокация в другие страны, в пределах Европы. Данное решение Белого дома подверглось жесткой критике как в Новом, так и в Старом свете. Впрочем, американская пресса, ссылаясь на военных экспертов, указывает, что окончательного вердикта со стороны Дональда Трампа на этот счет еще нет, есть надежда, что президент США передумает и предполагаемое сокращение войск может не состояться.

Издание New York Times, ссылаясь на слова неназваного бывшего чиновника Министерства обороны, сообщает, что Германию покинут некоторые тыловые службы и подразделения обеспечения Армии, а также эскадрилья истребителей F-16 ВВС США. Американские СМИ сообщают (ссылаясь на источник в правительстве), что войска будут либо перебазированы в другое место, либо вернутся домой. Командование ВС США в Европе также высказало опасение, что сокращение войск в Германии до 25 тыс. человек повлечет за собой необходимость дальнейшего уменьшения этого контингента. В целом пресса и эксперты указывают, что напряженность в отношениях между США и их союзниками по НАТО значительно усилилась при Трампе.

Два высокопоставленных представителя правящей (в Германии) партии Христианско-демократический союз выразили обеспокоенность по поводу вышеуказанных новостей.

Депутат немецкого парламента Андреас Ник высказал свое крайнее возмущение тем, что данное решение не было представлено Пентагоном в Берлине. Другой депутат Иоганн Уэйдфул поддержал своего коллегу, заявив, что администрация Трампа игнорирует элементарное право союзников на участие в процессе принятия жизненно важных решений.

Варшава, напротив, восприняла данную новость с энтузиазмом. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий был велеречив в уповании на то, что часть войск, выведенных из Германии, будет передислоцирована в его страну. По мнению Моравецкого, это крайне необходимо для укрепления восточных рубежей НАТО. Из его слов также стало известно, что на сей счет уже ведутся переговоры между Вашингтоном и Варшавой. В настоящее время в Польше размещено около 5000 американских солдат.

Моравецкий в общении с прессой подчеркнул, что «реальная угроза исходит именно от восточной границы», и поэтому перевод американских войск в Польшу укрепит безопасность всей Европы (никак не меньше). Успокаивая своих немецких коллег, он заявил: «Я думаю Германия понимает, что геополитическая ситуация меняется и что вся восточная часть НАТО нуждается в укреплении».

Новостное агентство Reuters, также, сообщило, ссылаясь на свои источники, что некоторая часть американских войск, которым приказано покинуть Германию, вероятно будет переведена в другие союзные страны, включая Польшу. Пентагон пока не делал никаких заявлений по этому поводу. Американское издание New York Times поспешило назвать данное решение подарком российскому лидеру Владимиру Путину.