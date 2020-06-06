В МИД ожидают провокаций НАТО 24 июня

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6 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вечный огонь. Фото: pixabay.com

В МИД России допускают, что НАТО может пойти на провокации 24 июня, когда в РФ будет проводить парад Победы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Он рассказал, что, по имеющимся данным, страны североатлантического альянса готовили пик военной активности на 9 мая, а потому ситуация может повториться и 24 июня. «Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может», - сообщил Грушко.

Ранее в России объявили о переносе даты проведения парада Победы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.