Немецкие гомосексуалисты могут спать спокойно

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Германии одобрили закон, запрещающий «лечить» гомосексуализм, а также рекламировать подобные услуги. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

По данным немецкого Фонда Магнуса Хиршфельда, выступающим за права ЛГБТ-сообществ, каждый год в Германии случается более 1 тысячи попыток влиять на самоидентификацию людей. С такой инициативой выступают, как правило, врачи, психологи и представители церкви.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что закон является важным сигналом для немецкого общества и способствует принятию людей с разной сексуальной самоидентификацией.

«Там, где нет болезни, нет необходимости в терапии», - пояснил министр.

Сообщается, что, согласно новому закону, за попытки «вылечить» гомосексуализм грозит тюремный срок до одного года. За рекламу и посредничество предусмотрен штраф в размере до €30 тысяч.