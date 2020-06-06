Не так ужасно, как в Бразилии. Коронавирусная ситуация в Чили улучшается

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6 июня 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Бразилии умерших уже больше 30 000 человек. Количество заражённых стремительно растёт.

Но в недалёкой республики Чили ситуация с распространением «ковида» относительно стабилизировалась. Местные власти делают всё, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Хотя их действия всячески оспариваются местными жителями.

Сами граждане Чили не слишком доверяют своему правительству. Из-за жёстких ограничительных мир ещё в начале мая во многих городах начались голодные бунты. Должной помощи от государства совершенно не хватает. Рост безработицы дошёл до катастрофического уровня. Из-за этого в стране может начать серьёзный политический кризис. Так что называть ситуацию в Чили с коронавирусом благоприятной явно не стоит.

На сегодня в стране 122 499 заражённых. Более 95 000 человек успешно вылечились от инфекции. Все ранее заболевших чувствуют себя нормально и не испытывают недомоганий. 1448 пациентов погибли от осложнений. Медики все эти месяцы работали буквально на износ. Посему в Чили ко всем врачам и учёным, занимающимися коронавирусными проблемами, выработалось особое уважение.