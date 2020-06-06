Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июня 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Д. Байден, фото: Тwitter.com/JoeBiden/

Бывший вице-президент США Джозеф Байден набрал достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии. По данным американских СМИ, у Байдена набрано 1993 голоса, а для выдвижения в кандидаты необходимо было получить 1991 голосов.

О том, что бывший вице-президент США Джозеф Байден стал кандидатом на пост американского президента от Демократической партии, - передало Associated Press (AP).

Другой кандидат Берни Сандерс получил 1042 голоса. Ранее он заявлял, что отказывается от участия в президентской гонке,

Байден является единственным кандидатом от Демократической партии. Экс-президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Байдена.

Выборы 59-го президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.