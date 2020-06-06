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6 июня 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов настало время отменить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. «Мы возвращаемся к прежнему состоянию, мы открываем страну», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что компании США достигли «громадных успехов» в деле создания вакцины против коронавируса. По его словам, уже готовы к отправке 2 млн доз, и это будет сделано, как только вакцина пройдет проверку на безопасность.

Над созданием вакцин и лекарств против COVID-19 в США успешно работают семь-восемь компаний, отметил президент США.