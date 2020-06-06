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Мадуро, Гуайдо и будущее Венесуэлы. Политический кризис в Венесуэле может снова поразить страну

, 01:23 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Мадуро, Гуайдо и будущее Венесуэлы. Политический кризис в Венесуэле может снова поразить страну
фото: соцсети

Коронавирусная пандемия уже идёт на спад, но политический кризис в Венесуэле до сих пор не заканчивается.

Совсем недавно Николас Мадуро потребовал выдать в руки правосудия лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Мадуро обвиняет французское посольство в укрывательство «государственного преступника» и «нарушителя». В Венесуэле в прошлом году возник мощнейший политический конфликт, почти приведший страну к гражданской войне. СМИ и многие политики вовсю обсуждали про двоевластие, сложившееся в этой державе. Гуайдо уже давно является своего рода демократическим вождём нации, стремящимся к либеральным реформам. Мадуро же яро выступает за сохранение сурового диктаторского режима и считает любых либеральных идеологов «пособниками» США.

Несмотря на требования властей Венесуэлы выдать Гуайдо, посольство Франции заявляет, что лидера оппозиции на территории посольства нет. Они и понятия не имеют, куда запропастился давний враг Каракасского диктатора. Венесуэльские власти желают заполучить Гуайдо живым и заставить его отвечать за каждое злодеяние, и даже за те, которые он, собственно, и не совершал. Мадуро обвиняет своего соперника в прямом сотрудничестве с Трампом, провокации гражданской войны, незаконным провозглашением самого себя президентом страны, а также в подготовке госпереворота. Напомним, что в начале мая в Венесуэлу пытался вторгнуться флот колумбийских боевиков с возможной попыткой убийства Мадуро. Атака была отражена местными силами безопасности. Президент страны заявляет, что за нападением стоят как сам Гуайдо, так и его американские союзники. Вашингтон свою причастность к нападению отрицает.

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