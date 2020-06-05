В Грузии планируют ввести крупные штрафы за нарушение масочного режима

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5 июня 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Люди в масках. Фото: сайт Госдумы РФ

В парламент Грузии поступили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений.

Если их примут, то за нарушение правил ношения масок в закрытых общественных местах физические лица будут штрафоваться на 50 лари (около 17 долларов), а юридические лица ­– на 500 лари (около 170 долларов).

50 лари придётся выложить и пассажирам, которые не будут использовать маски во время проезда в общественном транспорте, в том числе и в метро. В такую же сумму обойдётся штраф водителю общественного транспорта без маски.

То же самое относится и к легковому такси в том случае, если в автомобиле будет передвигаться более четырёх человек, включая водителя.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Грузия открывает туристический сезон.