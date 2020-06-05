Пандемия протестов. Массовые протесты и бунты легко приведут к новому «коронному» вторжению

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5 июня 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Протесты против полицейского насилия охватили уже не только США, но и многие страны Европы.

В нескольких государствах демонстрации переросли в настоящие бунты. В правоохранителей летели бутылки, камни и различные предметы. В основном, бунтовали представители темнокожего населения планеты. Имя Джорджа Флойда скандировали почти на каждом митинге. Лозунг «Я не могу дышать» появился практически во всех странах. Ведь именно эти слова кричал несчастный задержанный афроамериканец, который был безжалостно убит полицейским. В США ситуация настолько ухудшилась, что Дональду Трампу пришлось спрятаться в бункере и доверить всю операцию подконтрольным войскам и службам безопасности.

Вот только все эти протесты и бунты могут спокойно привести к увеличению численности заболевших коронавирусом. Covid-19 просто «обожает» массовые скопления людей. Ведь его заразность просто колоссальная. Один заражённый вполне способен распространить инфекцию на несколько сотен человек. Пандемия на планете ещё не закончилась. В некоторых странах Америки она даже не прекращается, а наоборот – прогрессирует и развивается. По всему миру продолжают умирать люди. Если протесты продолжатся в прежнем порядке, США и многие страны Европы ждёт вторая волна эпидемии. В ВОЗ уже говорят о скором повторе коронавирусного наступления. Не исключено, что оно сможет произойти намного раньше положенного времени.

На сегодня акции протестов всё ещё остаются большой проблемой для США и союзных стран Европы. Бунты дошли до Стокгольма, столицы Швеции, не говоря уже о Лондоне или Париже. Подобные действия могут привести к настоящей коронавирусной катастрофе. Поэтому властям «взбунтовавшихся» стран стоит приложить все имеющиеся усилия, чтобы остановить массовые демонстрации. Ведь коронавирусу совершенно наплевать на расовые проблемы человечества и на вопросы полицейского произвола.