Афины готовы применить Вооруженные силы против своего союзника по НАТО

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5 июня 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский ]

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Греческий министр обороны Никос Панайотопулос в интервью национальному телевидению своей страны заявил, что его ведомство готово к любым шагам для защиты суверенитета страны включая военные меры в ответ на антигреческие провокации Турции. Он также отметил, что в последнее время негативная активность Анкары, направленная против Афин, значительно увеличилась.

Греческий военный министр в интервью национальному телевидению подчеркнул: «В последнее время Турция ведет себя очень агрессивно, я думаю, у нас есть единственно возможный ответ на такую линию поведения, которая в целом развивается в столь агрессивном ключе, это использование всех инструментов дипломатии в купе с повышением готовности нашей армии к развертыванию».

На уточняющий вопрос журналиста, - готова ли Греция к военному решению спора с Турцией Панайотопулос ответил: «Именно так». Ранее данную позицию Афин уже озвучивал советник премьер-министра станы. Руководитель Минобороны Греции напомнил журналистам: «Советник сказал, что мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможно, включая военные действия. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права, насколько это возможно». За последние несколько десятилетий конфликты между греческими и турецкими военными происходили с заметной периодичностью, и их частота увеличилась с приходом к власти нынешнего Турецкого руководства. Сейчас камнем преткновения стали нефтегазовые залежи, обнаруженные с восточной части Средиземного моря. Анкара еще в прошлом году приступила к разведке шельфовых месторождений углеводородов (нефти и природного газа) в акватории восточного Средиземноморья. Без согласования с Афинами изыскательское судно Barbaros Hayrettin Paşa провело сейсморазведку в водах, относящихся к исключительным экономическим зонам (ИЭЗ) Греции и Республики Кипр под прикрытием боевых кораблей турецких ВМС. И уже совсем недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достигнутой договоренности с лидером Правительства национального согласия Ливии Файесом аль-Сарраджем вести совместную разработку газовых и нефтяных месторождений в Средиземном море.

Несколько дней назад турецкая правительственная газета опубликовала запрос турецкой Государственной нефтяной компании на получение лицензии на разведку нефти и газа в морском районе вблизи греческих островов. А третьего июня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил письмо руководству Европейского Союза по поводу «турецких провокаций». Афины указывают, что все это неминуемо приведет к турецко-европейскому кризису. Стоит отметить, что Турция обладает более мощными Вооруженными силами чем Греция и оба государства являются членами НАТО.