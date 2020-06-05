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Идлибская зона в Сирии снова готова поссорить Турцию и Россию

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Идлибская зона в Сирии снова готова поссорить Турцию и Россию

Турция поддерживает договорённости с Россией только на словах. В Идлибском регионе для уничтожения боевиков подключилась российская авиация. Такая необходимость обусловлена обеспечением безопасного коридора близ трассы М4 на северо-западе Сирии. Ранее Москва и Анкара подписали соглашение о создании данного коридора. Однако невыполнение договорённостей турецкой стороной заставляет Россию прилагать больше сил для обеспечения стабильности в регионе.

Анкара пытается укрепить своё положение в Идлибском регионе, так как не исключает военного столкновения с сирийскими правительственными силами. Турция поставляет в данную область не только стрелковое оружие, но и ЗРК Atilgan.
Турецкое руководство не заинтересовано в полной зачистке Идлиба от боевиков, в противном случае придётся выводить свои войска. А это означает потерю контроля над регионом, где происходит тюркизация населения.

Россия в геополитическом плане очень мешает Турции на Ближнем Востоке. Также нельзя забывать, что Турция член НАТО. Американские самолёты регулярно дозаправляются при помощи турецких ВВС и часто летают близ российских границ. Москве стоит пересмотреть дружбу с Анкарой, так как ударные силы Турции неоднократно уничтожали ПВО наших союзников в Сирии, Ливии.

ПВ

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