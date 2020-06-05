Хуже, чем в Италии. В Бразилии число жертв от «ковида» уже зашкаливает за 34 000

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5 июня 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Бразилии куда хуже, чем в Италии, местное правительство начинает снимать ограничения. Рио-де-Жанейро, один из крупнейших городов, уже прошёл первую фазу смягчения. Сейчас там уже открылись многие магазины, можно спокойно заниматься спортом и плавать в воде.

Сейчас там уже открылись многие магазины, можно спокойно заниматься спортом и плавать в воде. Закрыты лишь только отели, в которых всё ещё действуют меры предосторожности. Посещать торговые центры и заведения общепита пока тоже нельзя, но вскоре власти планируют исправить и эту «оплошность». В скором времени крупные ТЦ и учреждения обещают открыться людям. Вновь заработают и всевозможные спортивные центры. Активизируется и драгоценный для бразильцев футбол, вот только пока без болельщиков.

Всё больше и больше регионов Бразилии снимают карантинные ограничения. Общий процесс обещает пройти в пять этапов. Некоторые провинции уже приступили к третьей фазе снятия запретов, которая предполагает открытие кафе и баров. Другие сохраняют ограничения на прежнем уровне. Но всё же ситуация пока остаётся крайне нестабильной. Сейчас в Бразилии пчти 616 000 заражённых коронавирусной инфекцией. 275 000 успешно оправились от заболеваний, но при этом умерло уже 34 000 пациентов. Больницы всюду переполнены. Очень много заболевших находятся под аппаратами ИВЛ. Врачи и учёные работают буквально на износ. Впрочем, то же самое относится и к городским моргам. Умирает слишком много пожилых и инвалидов. В опасности и люди с различными побочными заболеваниями.

Местные жители совсем не понимают загадочной политики властей. То президент в начале вирусной атаки заявлял про «обычный насморк», то теперь он собирается отменять ограничения в самый разгар эпидемии. Недоверие к власти начинает увеличиваться из-за её неоднозначной политики по отношению к населению страны.