Коронавирусный кризис в Армении может перейти в политический

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5 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Парламентская оппозиция обвиняет правительство Армении в тяжёлом эпидемиологическом положении государства. Политики возлагают ответственность на премьера Никола Пашиняна и требуют его отставки.



Сам Пашинян болеет коронавирусом. Он в ответ на обвинения возложил ответственность за тяжёлое положение на армянский народ, который, по его мнению, не соблюдает нормы и требования карантина. Пашинян также обвинил полицию в недостаточном контроле за соблюдением карантинных мер людьми.



Серьёзной критике оппозиционеры подвергли министра здравоохранения Арсена Торосяна за провал эпидемиологических мероприятий. Запоздалые решения чиновника привели к большому количеству заболевших коронавирусом и смертей, - считает представитель партии «Светлая Армения» Геворк Горгисян.



Население республики составляет 2,5 миллиона человек. В сутки заболевает более 500 человек. Это очень высокие показатели для маленького государства.

Ситуация в Армении беспокоит соседние государства. К примеру, эпидемиологическая картина в Грузии остаётся самой лучшей. За весь период пандемии вирусом заразились всего 800 человек. Правительство страны выражает готовность оказать помощь армянскому народу.



Правительство Армении намерено ввести более жёсткие карантинные меры и обязать носить защитные маски повсеместно.



