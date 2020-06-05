Евросоюз разваливается. Теперь Itexit

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5 июня 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Верховный Кассационный суд Италии внесён проект закона об организации плебисцита о выходе страны из Европейского Союза. Это уже второе государство, после Великобритании, решившее закрыть свои границы. Возможно, этому предложению новой политической партии "Свободная Италия" способствовала пандемия коронавируса.



Политики утверждают, что Евросоюз без финансовой выгоды развалится сам собой, это не собрание стран по взаимоподдержке. Для рассмотрения вопроса о проведении референдума об Itexit к осени необходимо набрать 50 тыс. голосов. Сделать это будет не сложно, потому что, согласно соцопросам, половина итальянцев поддерживают такое решение.



Пандемия показала, что страны внутри ЕС не собирались делиться медикаментами, защитными средствами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Все позакрывали свои границы и этим поставили вопрос о целесообразности существования Евросоюза. Жалко только Шенгенскую зону.



