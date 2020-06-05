«Первый после монарха». Хасан Рухани – аятолльский визирь Ирана

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5 июня 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Хасан Рухани – один из ведущих государственных деятелей Ирана, шиитский богослов и президент страны.

Он – второй после великого аятоллы Али Хаменеи. По сути, самого Рухани вполне можно называть иранским великим визирем. В то время, как Али Хаменеи был и является полновластным самодержавным монархом, продолжающим традиции своего предшественника, аятоллы Хомейни. Республикой Иран никак не стоит называть, учитывая царящий там монархический строй, уничтожающий собственное население. Неофициально в плане правления там почти ничего не изменилось после падения шахской системы. Напротив, тираническое правление аятолл стало напоминать безграничную царскую власть. Неизвестно, ещё как в этой стране точным образом подсчитываются голоса во время выборов президента. Вполне вероятно, аятоллы уже прекрасно знают, кто же возглавит должность их ставленника.

Хасан Рухани – убеждённый шиит и фанатик, преданный сторонник аятоллы. Ещё со времён возвышения Хомейни, он прославился тем, что выступал против шахского правления. В 15 лет Рухани примкнул к революционному движению, активно поддерживал шиитских фанатиков, рвущихся к созданию Исламской республики Иран. По некоторым данным, Хасан ещё со школы занимался политической пропагандой. Он сам сознавался в том, что распространял среди молодёжи листовки Хомейни и все радикальные публикации, призывающие к противодействию тогдашнему режиму. С 1973 года Рухани известен своими поездками по Ирану. Он активно проповедовал против шаха Пехлеви, называя того отступником и предателем нации. Хасан попал в списке САВАКа, шахской тайной полиции, но арестовывать его тогда не собирались. Ведь Рухани не был аятоллой, а представлял собой лишь очередного сумасшедшего проповедника. Более того будущего иранского президента отвергали даже студенты, признавая его весьма скучным парнем.

Рухани так бы и оставался обычным «говоруном», если бы не удачно свершившаяся Исламская революция, приведшая страну к краху. В 1978 году Хасан отправился в Лондон и вернулся в страну лишь после воцарения деспотичного аятоллы Хомейни. Так начался его путь к одной из самых главных должностей в Иране. В 1980 году будущий лидер республики попал в парламент страны, и более 20 лет проработал там как заместителем главного спикера, так и главой комитета безопасности. В 1995 году в Каледонском университете Глазго он защитил магистерскую диссертацию на тему «Исламская законодательная власть на примере опыта Ирана». Спустя четыре года он получил и степень доктора философии. Рухани отлично владеет многими языками и прекрасно осведомлён о положении дел в других государствах. Однако собственную власть менять он явно не собирается.

Несмотря на обучение в западных странах и знания о европейском уровне жизни, Рухани продолжает вести себя, как настоящий визирь, безжалостно расправляясь с неугодными власти. Он умудрился арестовать даже собственного брата по подозрению в финансовых преступлениях. В 2017-2018 годах президент устраивал расправы над бунтовщиками, решившими покончить с самодержавной властью в стране. Множество местных жителей считают его таким же жестоким тираном и деспотом, как и великого аятоллу. И многие факты говорят о том, что жители Ирана абсолютно правы.