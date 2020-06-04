Facebook счел недостоверным пост RT Deutsch о больнице в Уфе

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4 июня 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Facebook, фото: pixabay.com

RT опубликовал в Facebook пост с видео о том, как в Уфе проходит строительство инфекционной больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Позднее сообщение телеканала было отмечено как недостоверное.

Пометил пост RT Deutsch в соцсети как недостоверный официальный фактчекер Facebook Fatabyyano для материалов с Ближнего Востока и из Северной Африки и не имеет отношения к Германии. При этом в качестве подтверждения «недостоверности» поста была предоставлена ссылка о фейках, касающихся президента Франции Эммануэля Макрона.

Телеканал был вынужден обратиться напрямую в Facebook, поскольку ответа от Fatabyyano на запрос не поступило. Только после этого фактчекеры ответили, что произошла «техническая ошибка», а также заявили, что они не занимаются проверкой немецкого контента.

Как отметили в RT Deutsch, хронологически это произошло после заявления о том, что телеканал занял пятую позицию в Facebook среди немецкоязычных СМИ Германии по просмотрам видео за март.

Сейчас метка о «недостоверном» посте снята.