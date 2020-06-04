У Петра Порошенко год прошел не зря

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4 июня 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Согласно поданной декларации, народный депутат и бывший президент Украины Петр Порошенко за 2019 год заработал почти 773 миллиона гривен (более 28 миллионов долларов США). При этом 188 миллионов гривен ему пришлось отдать государству в качестве налога и военного сбора.

Основным источником дохода Порошенко оказались дивиденды после уплаты налогов в сумме более 606 млн грн. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 года с целью финансирования предвыборной кампании в президентской гонке.

Известно, что в прошлом году Порошенко продал акции Международного инвестиционного банка и получил в результате сделки 33 млн 84 тыс. грн. Почти 16 млн грн он получил по процентам по депозитам. 6 млн 185 тыс. грн составила компенсация морального ущерба и возмещения судебных расходов в процессе с компанией ВВС за распространение недостоверной информации.

Расходы в 2019 году у Порошенко тоже оказались впечатляющими. По информации dsnews.ua, 584 млн грн он перечислил в свой предвыборный фонд, а на благотворительность семья Порошенко потратила около 200 млн грн. Расходы осуществлялись со счетов юридических лиц и поэтому в декларации не указаны.

Общая стоимость недвижимости и земельных участков пятого президента Украины составляет на 77,5 млн грн. Кроме того, у Порошенко есть автомобиль Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 года выпуска, а также часы от Hublot, Breguet, Patek Phillip.

В декларации указаны пять видов произведений искусства, принадлежащих бывшему президенту, среди них - коллекция картин украинских и русских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц, коллекция картин старых мастеров в количестве 15 единиц, коллекция картин современных художников импрессионистов и сюрреалистов в количестве 4 единиц, коллекция скульптур 19-20-го века в количестве 6 единиц, скульптура Гуглиєльмо Пуги "Мальчик рыбак". Ранее сообщалось, что частную коллекцию картин Петра Порошенко арестовало Госбюро расследований.