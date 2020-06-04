Саакашвили своим бездействием мешает грузинам реформировать избирательную систему

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4 июня 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Грузинский парламент начал обсуждение конституционных поправок относительно избирательной системы. Чтобы принять изменения, требуется большинство голосов. Депутаты не могут прийти к единому мнению. Решить проблему можно было бы при участии оппозиционных депутатов. Однако они намерены бойкотировать голосование. Оппозиция требует от власти освобождения политических заключённых.



За решёткой находятся директор оппозиционного телеканала «Главный» Гиоргий Руруа. Бывший глава Тбилиси Гиги Угулава и глава оборонного ведомства Ираклий Окруашвили, которые также являются яркими представителями оппозиции, были помилованы главой Грузии Саломе Зурабишвили из-за угрозы возникновения волнений в стране.



Весьма необычную позицию в этом вопросе занял неформальный лидер оппозиционной партии «Национальное движение» Михаил Саакашвили. Бывший президент Грузии в настоящее время является куратором украинских реформ. Из-за большой загруженности на данной должности у него нет времени, чтобы отслеживать события в Грузии.



По мнению экспертов, Саакашвили дистанцировался от грузинских проблем, чтобы не раздражать общество. При этом экс-президент Грузии может использовать данный политический трюк в собственных целях. Оппозиционные силы могут консолидироваться и «выплеснуть» противоречия в адрес правительства.



