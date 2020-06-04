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В Вооружённых силах Украины вводятся два новых звания

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Вооружённых силах Украины вводятся два новых звания
Украинский военный, Str / globallookpress.com

В ВСУ вводятся два новых звания согласно принятой в НАТО стандартизации — бригадного генерала и коммодора. Законопроект, который внесет изменения в систему воинских чинов, прошел второе чтение в Верховной раде.

В высшем армейском офицерском составе Украины будут звания бригадного генерала, генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерала. В высшем корабельном офицерском составе будут коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал и адмирал.

Ранее в ВСУ отменили прапорщиков и старших прапорщиков, а на украинском флоте — мичманов и старших мичманов. Вместо них в армии появились рекруты, штаб-сержанты, мастер-сержанты и главные мастер-сержанты.

НС

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