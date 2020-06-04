На Украине собирают подписи за отставку нового правительства

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4 июня 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

За год работы президента Владимира Зеленского уже второй состав правительства Украины может быть отправлен в отставку. Пока в Киеве надеются на утверждение новой кредитной программы МВФ, в Верховной раде собирают подписи за отставку кабинета министров.

Правительство во главе с Денисом Шмыгалем приступило к работе только в марте и сразу столкнулось с проблемами, связанными с пандемией COVID-19. Депутаты уже выступили с критикой проекта программы выхода страны из кризиса, которая, в случае одобрения парламентом, наделяет кабинет министров иммунитетом от отставки на год. Исход голосования под вопросом.

«Это правительство непригодно даже заборы красить, а тем более - руководить страной», - считает один из лидеров «Оппозиционной платформы - За жизнь» Вадим Рабинович.

Политик уверен, что кабинет министров не ищет путей выхода из кризиса, а занимается только вопросом выплаты внешних долгов:

«Главный тезис кабмина: нам нужно вернуть Международному валютному фонду 10 млрд долл. - поэтому их нужно взять снова в кредит!»

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что совет директоров МВФ в начале июня рассмотрит вопрос о выделении Киеву нового кредита на 5 млрд долл. По его словам, первый транш в размере 1,9 млрд долл. может поступить сразу же.

В начале прошлого месяца правительство Украины и фонд прекратили начатые в прошлом году переговоры о трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) и договорились об обычной программе поддержки stand-by сроком на полтора года. Оппозиция требует от власти отчета о том, почему МВФ не выделил кредит расширенного финансирования, договоренность о котором была достигнута в декабре 2019 года, учитывая, что украинская сторона выполнила предварительные условия.

По словам лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко новый проект меморандума с МВФ предусматривает «повышение тарифов на газ, электроэнергию, тепло; сокращение и закрытие школ, больниц; увольнение сотен тысяч учителей, врачей… Кроме того, речь идет о том, чтобы сэкономить на пенсионерах. Да еще «Нафтогаз» и набсоветы превратить в иностранные структуры, которые будут управлять украинскими государственными монополиями».

На этой неделе в парламенте начали собирать подписи за выражение недоверия правительству. Если документ подпишут не менее 150 депутатов, должно состояться специальное заседание Верховной рады. Если же на этом заседании не менее 226 депутатов поддержат постановление о недоверии, правительство должно будет уйти в отставку. В таком случае выделение кредита МВФ будет отложено до тех пор, пока не прояснится ситуация с новым составом кабинета министров.