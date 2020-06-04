В Мексике археологи обнаружили старейшее сооружение цивилизации майя

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июня 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Мексике учёные нашли самое большое сооружение майя. Огромный подземный памятник, датируемый между 1000 и 800 годами до нашей эры, стал самым старым сооружением культуры майя. Кроме того, по размерам он превосходит пирамиды и дворцы более поздних периодов.

Постройку удалось заметить с помощью лидара — технологии дистанционного зондирования с воздуха с использованием лазеров, позволяющей получить информацию о скрытых под поверхностью объектах.

Руководитель исследования профессор Такеши Иномата рассказал, что сначала платформу увидели на съемке низкого разрешения. Затем использовали лидар высокого разрешения.

Профессор также объяснил, что ранее этот участок выглядел просто как природный ландшафт. Но с лидаром видно, что это хорошо спланированное сооружение.

