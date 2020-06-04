Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Пандемия меняет мироустройство. Конец глобализации

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия меняет мироустройство. Конец глобализации

Эксперты утверждают, что мир после коронавируса может радикально измениться. Крупные державы пересматривают формат международных организаций. К примеру, США прикладывают усилия для демонтажа ООН. Американцы уже вышли из ЮНЕСКО, прекратили вносить взносы в ВОЗ.

Европейский союз после выхода из его состава Великобритании и провала создания тандема Франция-Германия начал испытывать серьёзные трудности. Закрытие границ, невозможность реализации солидарной поддержки поставили перспективы существования Евросоюза под сомнение.

Коронавирус окончательно разрушил планы США по построению однополярного мира. Двуполярного формата с участием Китая также не удалось создать. КНР не способен по интеллектуальным и материальным причинами стать государством, каким был СССР. При этом союз Москвы и Пекина против Вашингтона может привести к перенапряжению американских сил сдерживания.

НАТО перестаёт быть защитником государств. После того как Трамп переложил содержание военных бюджетов на европейские страны, интереса у участников военного альянса к построению коллективной безопасности не наблюдается.

Американская гегемония рушится на глазах. Невозможность содержания военных баз по всему миру заставляет американское руководство сокращать расходы на армию. Разрыв международных договорённостей и соглашений исключает построение разумного мира после окончания пандемии.

ПВ

В мире

Киевский аналитик объяснил невозможность возвращения Донецка и Луганска Украине

Киевский аналитик объяснил невозможность возвращения Донецка и Луганска Украине

Андрей Головачев, украинский политический эксперт, объяснил, почему невозможно возвращение территория непризнанных ДНР и ЛНР под юрисдикцию Киева. По данному вопросу аналитик высказался в соцсети Facebook.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью