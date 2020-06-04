Лукашенко назначил новым главой правительства Белоруссии главу Госкомвоенпрома

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4 июня 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

А. Лукашекно, фото: Alex Halada, globallookpress.com

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко новым премьер-министром Белоруссии. Головченко до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики.

Первым вице-премьером назначен Николай Снопков. С января Снопков служил послом Белоруссии в Китае.

Новым главой Минфина назначен Юрий Селиверстов. Дмитрий Крутой, занимавший ранее пост первого заместителя премьер-министра страны, назначен замглавы администрации президента. Бывший замглавы администрации президента Валерий Бельский станет помощником президента, курирующим вопросы экономики и банковской деятельности, - сообщает БелТа.

Лукашенко 3 июня отправил белорусское правительство в отставку. Ранее пост главы правительства Беларуси занимал Сергей Румас. Как сказал Лукашенко, у него у Румасу претензий нет, "но человек хочет заниматься бизнесом". Белорусский лидер это решение приветствовал.