Лукашенко назначил новым главой правительства Белоруссии главу Госкомвоенпрома

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко новым премьер-министром Белоруссии. Головченко до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики.
Первым вице-премьером назначен Николай Снопков. С января Снопков служил послом Белоруссии в Китае.
Новым главой Минфина назначен Юрий Селиверстов. Дмитрий Крутой, занимавший ранее пост первого заместителя премьер-министра страны, назначен замглавы администрации президента. Бывший замглавы администрации президента Валерий Бельский станет помощником президента, курирующим вопросы экономики и банковской деятельности, - сообщает БелТа.
Лукашенко 3 июня отправил белорусское правительство в отставку. Ранее пост главы правительства Беларуси занимал Сергей Румас. Как сказал Лукашенко, у него у Румасу претензий нет, "но человек хочет заниматься бизнесом". Белорусский лидер это решение приветствовал.