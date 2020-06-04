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Французская «революция» 2020: новые протесты в Париже в поддержку Джорджа Флойда

, 10:28 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Французская «революция» 2020: новые протесты в Париже в поддержку Джорджа Флойда
фото: соцсети

Париж снова в огне. На этот раз причина – расистские наклонности у американских полицейских.

Многие французы решили поддержать протесты по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда и выступить против собственных властей. Люди нарушили запреты на массовые мероприятия и тысячами повыходили на улицы. Акции против произвола и жестокости правоохранителей прошли в Париже, Лионе, Лилле и Марселе. Многие протестующие скандировали недавно введённые лозунги, относящиеся непосредственно к самому Флойду. Ключевые слова – «Я не могу дышать». Именно это выкрикивал темнокожий гражданин США, пытаясь остановить жестокого полицейского, сдавившего ему горло.

Более 20 000 человек вышли на улицы Парижа и собрались около главного здания суда. Они припомнили правоохранителям все имеющиеся грехи. Заговорили и о Адаме Траоре, 24-летнего гражданина Франции, так же жестоко убитого полицией. Стихийные митинги и демонстрации быстро переросли в настоящие беспорядки. Начались уличные схватки с применением различных приспособлений. Правоохранителям пришлось применить против толпы слезоточивый газ и резиновые пули. Проблема ещё далеко не решена, и демонстрации могут возникнуть снова. Этим могут воспользоваться и «жёлтые жилеты», настроенные против правящего режима. Макрон сейчас опасается повторения американской ситуации. К тому же все эти протесты могут спокойно привести ко второй волне коронавирусной эпидемии.

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