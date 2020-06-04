В США компания Маска запустила ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

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4 июня 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images

В США компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находятся 60 спутников Starlink. Компания Маска опубликовала сообщение о запуске ракеты-носителя с интернет-спутниками на борту в Twitter.

Запуск ракеты состоялся 3 июня в 21:25 по времени восточного побережья США (04:25 мск). Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. После старта первая ступень, отделившаяся в процессе полета, Falcon 9 совершила вертикальную посадку на платформу в Атлантическом океане.

Этот запуск спутников Starlink стал восьмым. Аппараты успешно вышли на орбиту. В SpaceX рассказали, что впервые запустили спутники с развертываемыми закрылками для защиты от солнечных лучей.

Starlink - это специальная спутниковая сеть, характеризующая себя как сеть будущего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.

В прошлую субботу SpaceX Илона Маска запустила с космодрома во Флориде космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами, а на следующий день он успешно "пришвартовался" к МКС

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020