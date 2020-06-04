Украинского президента заметили в одном из кафе в Хмельницком. Нарушил карантин

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4 июня 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский, фото из соцсетей

Фото Владимира Зеленского, сидящего в кафе за столиком с чашкой кофе, в компании мужчин, попало в соцсети. И произвело впечатление на фолловеров. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции, введенный в стране в связи с распространением коронавируса.

Зеленский посетил кафе в Хмельницком. Ни на нем, ни на его спутниках, нет защитных масок. Фото с посещения главы государства кафе опубликована в инстаграм-аккаунте офиса Зеленского. Известно, что рестораны и кафе на Украине открываются для приема посетителей с 5 июня.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся от коронавирусной эпидемии", - подписан снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 3 Июн 2020 в 9:28 PDT

Говорят, что в этой части Хмельницкого и до приезда президента всегда было достаточно оживленно, здесь собирается много молодежи. Посещение Зеленским кафе "вызвала настоящий ажиотаж". У заведения образовалась большая толпа людей.