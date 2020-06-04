«Белые фашисты». Расизм в США – весьма злободневная проблема, которая ещё не решена

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4 июня 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Несмотря на то, что США является одной из самых антитеррористических стран мира, даже там всё ещё сохраняются экстремистские организации, занимающиеся расистской деятельностью.

Как правило, полиция и спецслужбы выслеживают этих людей, а потом отправляют за решётку. Ведь тем, кто хоть как-то разделяет людей, лучше всего держаться подальше от общества. Однако случаи расстрелов полицейскими афроамериканцев происходят и поныне. Помимо бунта в Миннеаполисе, охватившего многие регионы, можно выделить и множество других случаев, когда полицейский произвол стал похожим на экстремизм.

Не будем брать проблемный ХХ век и остановимся только на нынешнем времени. Первый случай массовых беспорядков в США в XXI столетии был зафиксирован в Цинциннати. Дело случилось в 2001 году, когда один из полицейских застрелил 19-летнего афроамериканца. Уже на следующий день в городе начались погромы и беспорядки. Были разгромлены многие магазины и офисы. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы хоть как-то утихомирить протестующих. Через несколько дней беспорядки прекратились. Это случилось уже тогда, когда местные власти объявили комендантский час и ввели чрезвычайное положение по всему региону.

В 2014 году возникли массовые беспорядки в Фергюсоне, в организации которых некоторые «особо одарённые» даже обвиняли Россию. Темнокожий гражданин США по имени Майкл Браун был застрелен белым полицейским во время попытки ареста. Сам же виновник расстрела утверждал, что преступник пытался напасть на него. Несмотря на то, что Брауну было 18 лет, он отличался недюжинной физической силой. Беспорядки в Фергюсоне продолжались несколько месяцев. Они закончились лишь только к декабрю. Суд присяжных отказался предъявлять обвинение полицейскому, открывшему огонь по Брауну. Акции протеста проходили не только в Фергюсоне, но и во многих штатах Америки. Бунтовали в основном афроамериканцы, считавшие, что правоохранитель крайне жестоко расправился с «обычным ребёнком», который даже пытался сдаться.

В 2015 и 2016 годах беспорядки в США вспыхнули вновь, благодаря очередному полицейскому расстрелу. В Балтиморе один из правоохранителей слишком жёстко задержал одного из афроамериканцев. В результате тяжёлых травм тот скончался. Вспыхнувший бунт мгновенно подавила Национальная гвардия. 21 сентября 2016-го волнения вспыхнули в городе Шарлотт, находящегося в Северной Каролине. Тогда полицейский застрелил 43-летнего афроамериканца по имени Кейт Скотт. По версии правоохранителей, тот отказался подчиняться властям и даже достал оружие. Полицейские были вынуждены открыть огонь из-за якобы прямой угрозы их жизни. Эти события снова обернулись бунтом, который опять же был подавлен Национальной гвардией. Недовольные действиями полиции быстро переходили к агрессивным действиям, пытаясь ввергнуть штат в настоящий хаос.

Факты полицейских расстрелов отчётливо показывают, что расистские вопросы в США ещё далеко не решены. Экстремисты и ненавистники «чёрных» сохраняются даже в правоохранительных органах. У многих людей присутствует недоверие к афроамериканцам. Возможно, и сами афроамериканцы тоже виноваты в подобном отношении людей. Ведь среди их диаспоры полным-полно разбойников, живущих по старым порядкам. Порядкам, по которым выигрывают лишь сильные, а слабые остаются за бортом. Подобный дарвинизм нередко приводит к настоящей общественной катастрофе.