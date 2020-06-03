Как волна американского протеста перекинулась на города Европы

Журналист RFI Юрий Сафронов сообщил подробности о массовой манифестации, состоявшейся в Париже во вторник. Вечером у здания нового Дворца правосудия на окраине города собрались порядка 30 тысяч человек. Они решили напомнить властям о смерти молодого темнокожего парня Адамы Траоре, которая случилась 19 июля 2016 года.

Эхо американских событий уже отозвалось в разных европейских городах, но в Париже прозвучало громче всего.

Асса, сестра погибшего Адамы заявила собравшимся:

«Сегодня это больше не битва семьи Траоре, сегодня это и ваша борьба. (…) Сегодня, когда бьются за Джорджа Флойда, бьются и за Адаму Траоре».

Как оказалось, повод для протеста пришел не только из США, но и из французской независимой судебно-медицинской лаборатории, которая как раз 2 июня представила данные экспертизы, сделанной по запросу родственников погибшего. Независимая экспертиза полностью опровергла официальные данные и пришла к выводу о том, что к смерти 24-летнего Адамы Траоре привели действия сотрудников жандармерии.

Как пишет информационный портал francetvinfo, в документе говорится о том, что асфиксия у темнокожего мужчины произошла в результате жесткого «укладывания» задержанного на землю лицом вниз. И держали его в таком положении долго - даже после того, как он демонстрировал явные признаки серьезного недомогания.

Во вторник вечером в Париже начались беспорядки. В полицию летели камни и бутылки. Горели мусорки, горы строительных щитов, велосипеды и мотоциклы. Полиция в ответ распыляла слезоточивый газ и стреляла из травматического оружия. Стычки возникали в разных районах на севере Парижа примерно до полуночи.

В то же самое время министр внутренних дел Кристоф Кастанер опубликовал пост в Твиттере:

«Насилию нет места в демократии. Ничто не оправдывает беспорядки, произошедшие сегодня вечером в Париже, в то время, как собрания в общественных местах запрещены, чтобы защитить здоровье всех. Мои похвалы сотрудникам правопорядка и служб спасения за их контроль и хладнокровие».

Митинги прошли и в других французских городах – в Марселе, Лилле и Лионе. В каждом из них требовали и «правды для Адамы», и правды для местных «жертв полиции». В последние дни акции протеста «против расизма и полицейского произвола» проходят в Лондоне, Манчестере, Кардиффе, Дублине, Милане и Берлине.