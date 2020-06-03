Беспорядки в США: Полиция применяет силу против чернокожих людей в 7 раз чаще, чем против белых

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3 июня 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: NY Times

Pixabay

Видеозапись последних секунд жизни Джорджа Флойда ужаснула весь мир, вызвав протесты, которые привели к введению комендантского часа и вмешательству Национальной гвардии во многих крупных городах США. Но чернокожему населению Миннеаполиса слишком часто приходится видеть, как полиция применяет силу.

Лишь 20% населения Миннеаполиса, это около 430 000 человек, – чернокожие. Но когда полиция прибегает к физической силе – с помощью пинков, захватов шеи, ударов кулаками, толчков, электрошокеров, почти в 60% случаев человек, подвергающийся этой агрессии, является черным. И это официальная статистика, которую приводит сам город. Вероятно, реальные цифры ещё больше.

Общественные деятели говорят, что частота, с которой полиция применяет силу против чернокожих жителей, сполна объясняет возникнувшую ярость в городе. С 2015 года полиция Миннеаполиса задокументировала применение силы около 11 500 раз. По меньшей мере в 6 650 случаев против чернокожих. Для сравнения, полиция применяла силу примерно 2750 раз против белых людей, которые составляют около 60% населения города.

Различия в применении силы в городе соотносятся с большим расовым разрывом, отметил Дэвид Шульц, профессор Университета Хэмлина в Сент-Поле, который изучал тактику местной полиции в течение двух десятилетий. Когда несколько лет назад он читал курс о потенциальной ответственности офицеров, он отмечал на занятиях, что Миннеаполис – это «живая лаборатория всего, что вы не должны делать, когда речь заходит о применении силы полицией. У нас сохраняется модель, которая устоялась ещё в прошлом поколении», отметил Шульц.

Протесты в Миннеаполисе также подпитывались воспоминаниями о нескольких чернокожих мужчинах, убитых полицейскими. Но в тех случаях копы либо не были обвинены, либо были оправданы. Например, история 24-летнего Джамара Кларка, застреленного в Миннеаполисе в 2015 году после того, как, по словам прокуроров, он попытался схватить пистолет офицера; 31-летнего Турмана Блевинса, застреленного в Миннеаполисе в 2018 году, когда он кричал: «Пожалуйста, Не стреляйте в меня»; 32-летнего Филандо Кастилью, которого в 2016 году остановили из-за неисправности фар, а после предупреждения о имеющемся у него оружии выстрелили семь раз.

В этот раз ситуация исключительная. Офицер, который прижимал колено к шее Флойда, Дерек Шовен был уволен из полиции и обвинен в непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени. Политика применения силы полицией действительно включает удушающие захваты, но они считаются крайней мерой, применяемой только в самых экстремальных обстоятельствах. Согласно статистике, шейные захваты использовались 44 раза за последние пять лет – 27 из них на чернокожих людях. В течение многих лет, говорят эксперты, многие полицейские департаменты по всей стране стремились отойти от шейных захватов и различных удушающих устройств, так как эти меры слишком рискованные.

Дэйв Бик, бывший сотрудник контрольного управления гражданской полиции Миннеаполиса, отметил, что с 2012 года на сотрудников полиции города было подано более 2600 гражданских жалоб. Некоторые офицеры были уволены или привлечены к дисциплинарной ответственности. Но, по словам Бика, только в паре случаев какое-либо наказание было вызвано жалобой гражданского лица на неправомерное поведение. Самое страшное в таких случаях – это 40 часов неоплаченного отстранения от работы.

«Это как недельный неоплачиваемый отпуск», – сказал Бик. Он уверен, что город просто не смог вовремя дисциплинировать своенравных офицеров, и именно это привело к трагедии на прошлой неделе. Например, бывший офицер, которому теперь предъявлено обвинение в убийстве Флойда, до этого уже получил по меньшей мере 17 жалоб. «Если бы дисциплинарная ответственность была последовательной и адекватной, Дерек Шовен был бы либо гораздо лучшим офицером, либо ушел бы из полиции», – отметил Бик.

Но теперь у полиции Миннеаполиса могут возникнуть реальные проблемы, ведь наконец-то власти начали действовать. Губернатор Тим Уолц заявил, что Государственный департамент по правам человека начал расследование, чтобы узнать, занималось ли полицейское управление «систематической дискриминационной практикой по отношению к цветным людям» в течение последнего десятилетия. Один из возможных результатов: приведение в исполнение судебного постановления, требующего серьезных изменений в том, как действуют силовые структуры.

По словам Филиппа Стинсона, криминолога из Университета штата Боулинг-Грин, исследование Министерства юстиции, опубликованное в ноябре 2015 года, показало, что 3,5% чернокожих людей заявили, что они подвергались применению физической силы или угрозе применения такой силы во время их последнего контакта с полицией, по сравнению с 1,4% белых людей.

Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь заявили, что, поскольку районы с высоким уровнем преступности часто непропорционально заселены чернокожими жителями, неудивительно, что они чаще подвергаются насилию сто стороны полиции.

А что касается трагического видео, не менее показательным является то, что другие офицеры не вмешались, несмотря на то, что их снимали на камеру. Что бы ни делал этот офицер, его коллеги потворствовали ему. Похоже, их это нисколько не удивило. Это было обычное дело…