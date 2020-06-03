Почему Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении протестующих

Экономист Сергей Алексашенко поделился своим мнением о шансах Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в свете происходящих в последние дни событий в США.

Эксперт отметил, что вызванное пандемией падение экономики, рекордное количество безработных и массовые волнения, охватившие десятки крупнейших городов страны, ухудшили позицию Трампа, и президент США считает, что в этой ситуации, как верховный главнокомандующий, он должен быть жестким и решительным и показать, что власть у него в руках.

По мнению Алексашенко, Трамп не собирается биться за голоса демократов, ему достаточно явки и поддержки 95% однопартийцев.

«Он возбуждает свой электорат на политические действия с тем, чтобы они его поддерживали, чтобы его электорат понимал, что он бьется за интересы, что он призывает армию, полицию, национальную гвардию выйти на улицы городов не для того, чтобы побить демонстрантов. Это только в Москве генерал Золотов выводит Росгвардию для того, чтобы садисты получили удовольствие от того, что они делают, избивая мирных людей. Он говорит, смотрите: у нас и так из-за коронавируса бизнес в значительной части закрыт, мелкий и средний. Вот мы только начали открывать экономику», - отметил эксперт, подчеркнув, что позиция Трампа - выражение интересов работающих американцев и представителей малого бизнеса.

Предвыборная линия политических оппонентов действующего президента, по мнению Сергея Алексашенко, заключается в том, чтобы обвинить его в расколе американского общества и усилении социальной розни:

«Они говорят, что своими действиями Трамп разжигает расовую рознь в стране, своими заявлениями вызывает в памяти у людей в возрасте воспоминания о том, что в Америке было в 92 году в Лос-Анджелесе, когда были серьезные волнения. Но еще хуже воспоминания о 60-х годах, когда шли огромнейшие расовые волнения, и до убийства Мартина Лютера Кинга, и после, и когда полиция активно применяла собак против протестующих, и сейчас Трамп говорит, что они выпустят собак, если они перелезут через решетку Белого дома».

При этом эксперт отметил, что конкурент Трампа Джо Байден «не занимает никакой внятной позиции».

«Он позавчера или вчера впервые за два месяца появился на публике, встретился с руководителями черных… Организации афроамериканцев, обсудил ситуацию. При этом не занял никакой очень четкой линии поведения. То есть, он не сказал, что готов возглавить борьбу за то, чтобы правосудие было одинаковым для всех, для белых и для черных», - заключил Алексашенко.