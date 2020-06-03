В Корее археологи обнаружили позолоченные туфли при раскопках гробницы

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3 июня 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Археологи обнаружили пару бронзовых позолоченных туфель при раскопках гробницы в квартале Хваннам-тон близ города Кёнджу на юго-востоке Республики Корея. Гробница относится к временам государства Силла (57 год до н. э. — 935 год н.э.)

Подобный тип позолоченной обуви использовался в погребальном ритуале V–VI веков, и находят его очень редко. В ранее исследованных гробницах была найдена всего 21 пара. Последняя находка была сделана в 1977 году тоже в районе города Кёнджу, который был столицей государства Силла.