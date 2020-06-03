Японские доктора просят осторожно использовать маски в жару, поскольку защита может принести больше вреда, чем пользы

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3 июня 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Иногда носить маску гораздо опаснее, чем отказаться от нее. Японские доктора считают, что в жару средства защиты могут увеличивать риски теплового удара и просят использовать медицинские маски разумно.

Ассоциация Экстренной Медицины в Японии вместе с независимой группой докторов разработала рекомендации на лето. Они считают, что в жаркое время необходимо ходить без маски и дышать свободно, если соблюдается безопасная дистанция. Специалисты советуют употреблять достаточное количество воды. Помещение нужно проветривать при задернутых шторах для предотвращения резкого повышения температуры в комнате.

Особое внимание следуют уделять людям преклонного возраста. Наиболее высокий риск возникновения теплового удара у пожилых людей, ведь они большую часть времени находятся в квартире или доме. Доктора просят всех принимать меры, чтобы избежать теплового удара, ведь его лихорадку тяжело отличать от температуры при инфицировании коронавирусом.