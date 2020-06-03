Выяснилось, что до карантина некоторые британцы жили прямо в больницах, делая вид, что приходят на прием к врачу

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3 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тимур Сиразиев. Facebook

Фото: Pixabay

До начала всей этой истории с коронавирусом в государственные больницы Британии мог пройти каждый. Пропускной системы не было, документы не проверяли. И вот только сейчас выяснилось, что некоторые граждане пользовались этим и в буквальном смысле жили там. Никто об этом не догадывался до сегодняшнего дня.

Так, стало известно, что некий мужчина, работающий инженером, жил в лаборатории одной из больниц. В нише, которая задвигалась шкафом. Уходил до 9 утра и возвращался в белом халате после 5 вечера. Пользовался холодильником, микроволновкой, пил чай-кофе и ел бесплатное печенье.

В больнице британец прожил два года. Продолжал бы и дальше, если бы не карантин и введение пропусков. Когда его наконец поймали, он признался, что не хотел платить за жилье, которое в Великобритании очень дорогое.