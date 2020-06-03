Как любитель Илон Маск наступил на пятки профессионалов Роскосмоса

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3 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

До 2014 года Россия была идеологическим лидером в космонавтике. За столом переговоров в РКК «Энергия» постоянно собиралась промышленная группа, прорисовывала инициативы, как летать к Луне, к Марсу. НАСА к этому прислушивалось.



"Идеологами были мы, РКК «Энергия», - рассказывает экс-руководитель РКК «Энергия», член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Виталий Лопота. - Я, например, был против посадки на Луну и отстоял позицию, что нужно строить международную станцию и выводить её на орбиту Луны в точку Лагранжа 2, это за Луной. Эта точка так называемой либерации, где уравновешены силы притяжения Земли, Луны и Солнца, тратится минимум энергии. С орбиты вокруг точки Лагранжа 1, это между Землёй и Луной, на расстоянии 59 тысяч километров от Земли, планировалась отлётная траектория. Мы просчитали все характеристические скорости, были приняты решения, что сама станция должна строиться из российских компонентов, лучших с точки зрения компоновок. Они были продуманы намного лучше американских. Это так называемые научно-энергетические модули. Решение было принято и поддержано НАСА. Отработано очень многое. Представляете, если «Боинг» и «Локхид» сидели за одним столом в РКК «Энергия»! На территории США это невозможно. Это конкуренты.



Илон Маск тоже непрост. Государство передало ему бесплатно технологии, стартовые комплексы во Флориде, на базе Ванденберг, ещё в целом ряде объектов. Документацию по двигателестроению. Он действует на бюджетные деньги, хотя заявляет, что это личный капитал. Нам никто таких возможностей не даёт. Сегодня на РКК «Энергия» рассажена уйма случайных людей, которые куда угодно и что угодно могут развернуть, из «лучших побуждений» уничтожить.



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