«Семь казней» для штатов. США находятся на грани масштабной катастрофы

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Из-за массовых восстаний, вспыхнувших на территории США, может возникнуть угроза новой волны коронавируса. Covid-19 прошёлся по Америке буквально «огнём и мечом».

По официальным данным, умерло почти 110 000 американцев, как того и предсказывал Дональд Трамп. Заражённых на территории этой страны всё ещё очень много. Почти два миллиона людей заражены новой коронавирусной инфекцией. Очень много и тех, кто находится под воздействием аппаратуры ИВЛ. Ввиду недавних событий, США грозит настоящая катастрофа, которой не случалось ещё за всю историю этого государства.

Массовые мятежи населения более чем в десяти городах повысили эпидемиологическую опасность для страны. Заражение может пойти более эффективными темпами уже в ближайшие дни. Соответственно, может увеличиться и список жертв. Медики и так работали на износ в прошедшие месяцы. Похоже, что их работа закончится совсем не скоро. Устроенные уличные бои опрокинули все мечты о скорейшем избавлении государства от вируса. Ни о каких мерах предосторожности не шло и речи. Толпы разъярённых людей шныряли по улицам, разнося и разбивая всё, что попадалось на пути. Многие появлялись абсолютно без масок, не говоря уже про другие приспособления.

Осложняется всё нестабильностью в плане внешней политики США. Не так давно Дональд Трамп обвинил власти Поднебесной в создании коронавирусного оружия. Китай и США оказались на грани полномасштабного военного конфликта. Угроза глобальной опасности не сходит даже сейчас.