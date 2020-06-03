Американский лидер хочет купить Гренландию из-за возможной войны с Китаем

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3 июня 2020, 00:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Совсем недавно президент Трамп на полном серьёзе хотел купить у Дании целый остров, огромную часть суши под названием Гринландия.

Но американскому лидеру было отказано. В Дании даже заговорили о том, что президент сошёл с ума. Но всё-таки самого Трампа вполне можно понять, учитывая его желания прослыть одним из самых величайших лидеров США. Почти 90% территорий Гренландии покрыто льдом, и население здесь минимальное. Казалось бы, с чего бы США понадобились эти земли? Ничего интересного и никакого плодородия. Возможно, кто-то бы подумал про обилие рыбы. Но всё дело исключительно в полезных ископаемых.



В Гренландии имеются нефтяные месторождения. Также преобладают уран и всевозможные редкие элементы вроде диспрозия и празеодима. Для высокотехногичных производств эти материалы представляют собой настоящий «рог изобилия». Для сохранения позиций крупнейшего производителя нефти на планете Гренландия придётся для США как нельзя кстати. К тому же ещё в 2019 году Америка находилась на стадии торговой войны с Китаем. Лидер Поднебесной и так скупил почти все месторождения Африки. Трамп никогда не любил наблюдать за разрастающейся мощью Китая, тем более, что «монархический» режим этой страны далеко не симпатичен ни самому президенту Америки, ни всему его народу. Отношения США и Китая всегда были напряжёнными. В 2020-м они едва не переросли в Третью Мировую войну. Конфликт из-за коронавируса продолжается до сих пор.



Получение Гренландии могло бы дать США возможность создать отличную защиту на случай нападения того же Китая или иных объединений Азии. Можно было бы спокойно разместить сразу несколько военных баз, и в случае атаки Поднебесной (или скажем, Северной Кореи) нанести массированный контрудар. Географически остров всё-таки ближе к Америке и находится в очень далёком расстоянии от Дании. Его пытался купить ещё Гарри Трумэн больше полувека назад, но получил грубый отказ. Дания ни коим образом не решается продавать свой подконтрольный остров даже за баснословные суммы. Трамп всё же надеется, что когда-нибудь королева этой страны переменит своё решение. А также он рассчитывает на проамериканские настроения самих жителей Гренландии.