В Госдуме оценили предложенный в США законопроект о продлении ДСНВ

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2 июня 2020, 23:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

здание Госдумы, сайт Госдумы РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение сенатора Роберта Менендеса законодательно обязать власти США к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.

Как отметит Шерин, в настоящее время «в Соединённых Штатах идёт предвыборная кампания, и оппоненты Трампа должны делать всё наоборот». Но, по мнению депутата, «вопрос заключается в том, достаточно ли будет голосов для проведения данного законопроекта».

Шерин отметил, что принимаемые в США решения не имеют ничего общего с теми экономическими преобразованиями, «которые стремится осуществить лидер любого государства».

«Данный законопроект — здравая мысль. Нельзя смешивать экономические моменты и опасные игры с подобным видом вооружения», — подчеркнул депутат.